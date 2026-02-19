Contro le morti sul lavoro la cultura della sicurezza non sia vista come costo

Ieri, 18 febbraio, un incidente mortale si è verificato in un’azienda avicola di Tarmassia, in Via San Zeno, causando la perdita di un lavoratore. La causa sembra essere stata una manovra errata con le attrezzature, che ha provocato gravi ferite. L’episodio ha portato alla luce la mancanza di misure di sicurezza adeguate e ha sollevato il dibattito sulla percezione della cultura della sicurezza come un costo. Le autorità stanno indagando per chiarire le responsabilità e prevenire altri incidenti simili.

Dopo la morte dell'operaio a Isola della Scala, i sindacati parlano di tragedia inaccettabile. E Rifondazione Comunista invoca l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e maggiori controlli nelle aziende Ieri, 18 febbraio, un drammatico incidente sul lavoro è avvenuto in un’azienda avicola di Tarmassia, in Via San Zeno. Un operaio di 32 anni, cittadino extracomunitario regolarmente assunto, ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato con i vestiti negli ingranaggi di un macchinario, che lo ha trascinato e schiacciato senza lasciargli scampo. L'intervento dell'ambulanza e dell'elicottero del 118 è stato tempestivo, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto, mentre carabinieri e Spisal hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Veronasera.it

