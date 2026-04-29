Sicurezza su vetro | la mini telecamera da 13€ senza bucare i muri
È disponibile una nuova mini telecamera dal costo di circa 13 euro, progettata per essere installata su superfici di vetro senza bisogno di forare. La telecamera utilizza un adesivo speciale per il fissaggio e dispone di un sensore da 3 MP con tecnologia di intelligenza artificiale. Questa soluzione permette di monitorare gli ambienti senza interventi invasivi sulle pareti o sui vetri.
?? Cosa sapere Nuova mini telecamera da 13 euro installabile su vetrate tramite adesivo specifico. Il sensore da 3 MP con intelligenza artificiale elimina la necessità di forare pareti. Una nuova soluzione di videosorveglianza domestica da meno di 13 € permette di monitorare gli spazi interni o esterni fissando un sensore direttamente sul vetro, eliminando la necessità di forare le pareti con trapani o supporti invasivi. Il dispositivo si distingue per una progettazione mirata a superare i limiti .🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Muri pericolanti da 3 anni, scatta l'ordinanza di messa in sicurezza
Mondello, spiaggia senza servizio di salvataggio: si attende l'assegnazione dei 13 mini lotti, ma solo in 3 hanno fatto istanzaIn vista dell'avvio della stagione estiva, il Comune prosegue l'attività di gestione e decoro del lungomare di Mondello.
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Polizia di Stato: continuano i controlli mirati alla sicurezza della movida in centro storico - Polizia di Stato; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Aperyshow all'ex Dogana: vietati spray urticanti, food truck e bottiglie di vetro; Rinnovo contratto settore vetro 2026-2028: alla CISL di Parma i sindacati nazionali di categoria.
Vetro antincendio Pilkington: nuova Pyrostop Line per spazi trasparenti e sicuriPilkington presenta Pyrostop Line, sistema in vetro antincendio per interni che unisce sicurezza certificata e continuità visiva. guidafinestra.it
Sostituzione parabrezza con ricalibratura ADAS: così viene garantita la sicurezzaSostituire il cristallo auto richiede la taratura millimetrica dei sensori di assistenza alla guida per garantire sicurezza costante. sicurauto.it
Sicurezza sul lavoro, da Cgil-Flc-Inca premio per le scuole x.com
L’iniziativa si è svolta nella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro - facebook.com facebook