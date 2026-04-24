Mondello spiaggia senza servizio di salvataggio | si attende l' assegnazione dei 13 mini lotti ma solo in 3 hanno fatto istanza

A pochi giorni dall'inizio della stagione estiva, la spiaggia di Mondello si presenta senza il servizio di salvataggio attivo, in attesa dell'assegnazione dei 13 mini lotti. Finora, solo tre enti hanno presentato domanda per la gestione di queste aree. Nel frattempo, il Comune sta lavorando alla gestione e al decoro del lungomare, mentre si attende di completare le procedure per la sicurezza in spiaggia.

In vista dell'avvio della stagione estiva, il Comune prosegue l'attività di gestione e decoro del lungomare di Mondello. Al momento sono in corso di installazione lungo il marciapiede ulteriori 40 cestoni per il conferimento dei rifiuti, con l’obiettivo di garantire maggiori condizioni di pulizia.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Mondello: 13 lotti al mare, regole severe per il 2026La Regione Siciliana ha reso pubblico l’avviso per assegnare tredici lotti demaniali sulla spiaggia di Mondello a Palermo. L'arresto dell'ex vicesindaco di Sabaudia Secci, ma si attende la decisione sull'istanza di ricusazioneInterviene il legale dell'indagato, l'avvocato Renato Archidiacono: "Il gip non poteva emettere il provvedimento fino alla conclusione del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Un piano per Mondello, il Comune organizza i servizi per la spiaggia; VIDEO | A Mondello è già tempo di tuffi, spiaggia presa d'assalto: i palermitani si riprendono il loro mare; Il Palermo FC è Partner del Mondello Sport Festival; Mondello, pioggia di ricorsi sulla stagione balneare: Italo Belga deposita l'appello al Cga, attesa per il Tar sui bandi della Regione. Caos concessioni a Mondello, Confimprese: A rischio servizi e immagine della cittàLa spiaggia di Mondello si prepara a vivere una stagione incerta. La decadenza della concessione storica ha aperto, infatti, un nuovo capitolo amministrativo, segnato dalla pubblicazione di bandi per ... blogsicilia.it Mondello ricoperta dai rifiuti, Alongi: Spiaggia sommersa da inciviltà. Abbiamo programmato un calendario di attivitàL’assessore all’Ambiente del Comune di Palermo, Pietro Alongi ha scelto i social per fare chiarezza sulle operazioni di pulizia e sugli interventi straordinari avviati sulla spiaggia di Mondello, risp ... ilsicilia.it Buon weekend Mondello Adnil Moreno facebook