Muri pericolanti da 3 anni scatta l' ordinanza di messa in sicurezza

Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, ha firmato un’ordinanza per mettere in sicurezza una muratura pericolante in via Delle Rose, dopo aver constatato che il muro presentava crepe profonde da più di tre anni. La decisione arriva dopo ripetuti appelli dei residenti, preoccupati per la stabilità della struttura che minaccia le case vicine. Ora, entro pochi giorni, partiranno i lavori per rafforzare il muro e prevenire eventuali crolli.

Un provvedimento dell'ente era stato già adottato nel 2023. Si tratta di un immobile in via Delle Rose a Santa Maria Capua Vetere. Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra ha adottato un' ordinanza di messa in sicurezza della muratura perimetrale in pericolo crollo in un'area in via Delle Rose. Nel gennaio 2026 il comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta ha redatto una relazione confermando il perdurante stato di pericolo e l'aggravamento delle lesioni strutturali. Nelle more della precedente ordinanza del 2023 il proprietario dell0area è deceduto e si era susseguita l'amministratrice del condominio cospiciente a cui è comunque esteso lo stato di pericolo.🔗 Leggi su Casertanews.it

L’ex cementificio Moccia, situato a Caserta, finisce al centro di un’ordinanza urgente del Comune: il commissario straordinario Antonella Scolamiero ha disposto verifiche tecniche e interventi immediati di messa in sicurezza contro il titolare Gennaro Moccia, dopo aver riscontrato criticità legate a rischi di crollo e contaminazioni ambientali.

Il Comune di Perugia ha adottato un’ordinanza di sicurezza per la bonifica dell’area di via del Lauro, nel centro storico, a seguito del ritrovamento di esche avvelenate.

