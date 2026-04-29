Dopo la rissa avvenuta presso il locale Essaouira, Roberto Crosetto di Fratelli d'Italia ha criticato pubblicamente il sindaco, concentrandosi sulla gestione della sicurezza e sui controlli antidroga nella zona. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali, che stanno valutando eventuali interventi per garantire maggiore ordine pubblico. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sulla sicurezza nelle aree pubbliche della città.

? Cosa sapere Roberto Crosetto attacca il sindaco Tomatis dopo la rissa presso il locale Essaouira.. Il rappresentante di Fratelli d'Italia contesta la gestione della sicurezza e dei controlli antidroga.. Roberto Crosetto, presidente del circolo di Fratelli d’Italia Albenga e Valli Ingaune, ha attaccato duramente Riccardo Tomatis in merito alla gestione della sicurezza dopo la rissa avvenuta nei pressi dei locali al confine tra Alassio e Albenga. Il clima si è scaldato tra le strade del comprensorio dopo l’episodio accaduto presso l’Essaouira. La posizione del primo cittadino è stata messa sotto accusa dal rappresentante di Fratelli d’Italia, il quale ha ribadito come la maggioranza dei giovani locali viva momenti di svago in modo sano, rispettando se stessi e gli altri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza e rissa: Crosetto attacca il sindaco Tomatis

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