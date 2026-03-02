Il ministro della difesa ritorna da Dubai e commenta le polemiche che lo riguardano definendole vergognose. La giornata si apre con un messaggio sarcastico del generale Roberto Vannacci su Instagram, che scrive: “Salviamo il soldato Crosetto”. Mentre lui si difende, l’opposizione attacca, accentuando il clima di tensione intorno alle sue recenti dichiarazioni.

La giornata inizia con il grido, sarcastico, del generale Roberto Vannacci su Instagram: "Salviamo il soldato Crosetto". E il ‘salvataggio’ riesce: il ministro della Difesa rientra da Dubai in Italia con un volo militare, pagato, precisa lui per evitare polemiche, "il triplo del prezzo previsto". Le polemiche, però, puntualmente scoppiano con le opposizioni che vedono nella vicenda Crosetto, rimasto bloccato negli Emirati con la famiglia, la dimostrazione che l’Italia non conta niente nelle relazioni internazionali, soprattutto in quelle con gli Stati Uniti che hanno avvertito tutti in Ue, "persino i polacchi", punge Matteo Renzi, dell’imminente attacco all’Iran, ma non l’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crosetto rientra da Dubai: "Polemiche vergognose". Ma l’opposizione attacca

Crosetto rientra in Italia con un volo militare: “Da sinistra polemiche basse e vergognose”Guido Crosetto era rimasto bloccato negli Emirati Arabi Uniti per via degli attacchi dell'Iran sui paesi del Golfo in risposta all'attacco di Israele...

Il ministro Crosetto in volto verso l'Italia: "Polemiche vergognose, mia presenza a Dubai utile"ll ministro della difesa Guido Crosetto sta rientrando in Italia dagli Emirati Arabi con un aereo militare.

Aggiornamenti e notizie su Crosetto rientra.

Temi più discussi: Crosetto rientra da Dubai senza la famiglia: Volo di Stato ma pago per scelta il triplo; Crosetto rientra da Dubai: Torno da solo su un volo di Stato e pago il triplo. Polemiche vergognose, mia presenza lì è stata utile. Bloccato anche il questore di Roma Massucci; Crosetto rientra in Italia da Dubai con un aereo militare: 'Torno da solo e pago il triplo'; Crosetto rientra da Dubai con un aereo militare: Lo pago il triplo del volo di Stato. Monta la polemica.

Crosetto rientra da Dubai: Torno con volo militare, pago io cifra tripla'Lascio qui la mia famiglia, pago la cifra tripla rispetto alla tariffa per gli ospiti dei voli di Stato, in modo tale da togliere anche la possibilità di attaccarmi dicendo che sono tornato usando un ... adnkronos.com

Crosetto rientra in Italia da Dubai con un aereo militare: Torno da solo e pago il triploIeri era rimasto bloccato negli Emirati dopo l'attacco all'Iran. Voglio evitare polemiche sull'uso del volo (ANSA) ... ansa.it

Crosetto rientra da Dubai: «Torno da solo su un volo di Stato e pago il triplo. Polemiche vergognose, mia presenza lì è stata utile» Scattato il trasferimento sotto scorta del responsabile della Difesa italiana che era bloccato a Dubai con la famiglia. La collabora - facebook.com facebook

Attacchi in Medio Oriente, Crosetto rientra da Dubai: "Torno da solo con un volo di Stato e pago il triplo" | Tajani attiva la Task Force Golfo #guidocrosetto tgcom24.mediaset.it/politica/attac… x.com