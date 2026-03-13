Dote Scuola Lombardia 2026 27 | domande dal 24 marzo per bonus libri e tecnologia con ISEE sotto 15.748 euro

A partire dal 24 marzo, gli studenti lombardi con un ISEE inferiore a 15.748 euro possono presentare domanda per la Dote Scuola 202627. La Regione Lombardia mette a disposizione finanziamenti per l’acquisto di libri di testo e dispositivi tecnologici, oltre a borse di studio, con l’obiettivo di supportare le famiglie nella formazione dei propri figli. Le richieste devono essere inviate entro le scadenze previste.

Regione Lombardia finanzia materiale didattico e borse di studio 202627 per studenti con ISEE sotto i 15.748,78 euro. Domande online L'articolo Dote Scuola Lombardia 202627: domande dal 24 marzo per bonus libri e tecnologia con ISEE sotto 15.748 euro. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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