In Sicilia, le elezioni amministrative interessano diverse città, tra cui Palermo, Villabate e Termini Imerese. Le figure di spicco delle attuali amministrazioni mantengono il controllo delle posizioni di potere, impedendo a nuovi candidati di inserirsi nelle dinamiche politiche locali. Questo meccanismo, definito come un muro invisibile, contribuisce a bloccare il ricambio politico nei centri decisionali della regione.

? Cosa sapere Elezioni amministrative in Sicilia tra Palermo, Villabate e Termini Imerese.. Leadership consolidate bloccano l'ingresso di nuovi candidati nei centri decisionali locali.. Le imminenti elezioni amministrative in Sicilia mettono a nudo il vuoto lasciato dalle nuove generazioni tra i corridoi del potere, da Palermo fino ai comuni dell’area metropolitana come Villabate e Termini Imerese. Mentre ci si prepara al voto, la questione che infesta le piazze non riguarda tanto l’età anagrafica di chi si presenta alle urne, quanto i meccanismi invisibili che impediscono il ricambio. Non è un caso isolato, ma un fenomeno strutturale: la politica locale sembra essersi trasformata in una gestione della continuità, dove le leadership consolidate occupano spazi che non vengono mai realmente condivisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, il muro invisibile che blocca il ricambio politico locale

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