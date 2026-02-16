Sicilia imbottigliata Fillea Cgil Sicilia | Il traffico che blocca il futuro

La Fillea Cgil Sicilia denuncia che il traffico incessante blocca la crescita della regione, causato da strade sovraccariche e lavori di manutenzione che rallentano il flusso veicolare. La situazione si traduce in ore di attesa e ingorghi frequenti, specialmente nelle zone industriali di Catania e Palermo. La mancanza di infrastrutture adeguate peggiora ulteriormente il problema, rendendo difficile muoversi senza intoppi lungo le principali arterie dell’isola.

Secondo il Traffic Index 2025, pubblicato a gennaio 2026, Palermo è la città più trafficata d'Italia e Catania occupa il terzo posto nazionale Code interminabili, velocità ridotte, ore perse ogni anno nel traffico. Eccolo il quadro a tinte fosche della viabilità, secondo la Fillea Cgil Sicilia, che rileva come "questa situazione, in Sicilia, assuma un significato ancora più profondo e strutturale rispetto al resto d'Italia". In una condizione che incide sulla qualità della vita, sulla salute pubblica e sulla produttività economica". Viaggiare in auto nelle grandi città italiane è insomma diventato sempre più snervante.

