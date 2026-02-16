Sicilia imbottigliata Fillea Cgil Sicilia | Il traffico che blocca il futuro
La Fillea Cgil Sicilia denuncia che il traffico incessante blocca la crescita della regione, causato da strade sovraccariche e lavori di manutenzione che rallentano il flusso veicolare. La situazione si traduce in ore di attesa e ingorghi frequenti, specialmente nelle zone industriali di Catania e Palermo. La mancanza di infrastrutture adeguate peggiora ulteriormente il problema, rendendo difficile muoversi senza intoppi lungo le principali arterie dell’isola.
Secondo il Traffic Index 2025, pubblicato a gennaio 2026, Palermo è la città più trafficata d’Italia e Catania occupa il terzo posto nazionale Code interminabili, velocità ridotte, ore perse ogni anno nel traffico. Eccolo il quadro a tinte fosche della viabilità, secondo la Fillea Cgil Sicilia, che rileva come “questa situazione, in Sicilia, assuma un significato ancora più profondo e strutturale rispetto al resto d'Italia". In una condizione che incide sulla qualità della vita, sulla salute pubblica e sulla produttività economica”. Viaggiare in auto nelle grandi città italiane è insomma diventato sempre più snervante.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sicilia imbottigliata, Fillea Cgil: “Il traffico che blocca il futuro”
La Fillea Cgil Sicilia denuncia che il traffico intenso blocca il futuro dell’isola, causando ingorghi quotidiani e ore di attesa nelle strade.
Fillea Cgil Sicilia: “Rischio sismico, necessaria una legge speciale di prevenzione e messa in sicurezza sismica della Sicilia Sud-orientale”
La Sicilia Sud-orientale è tra le zone più sismiche d’Europa, con un passato segnato da eventi devastanti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Sicilia imbottigliata, Fillea Cgil Sicilia: Il traffico che blocca il futuroCode interminabili, velocità ridotte, ore perse ogni anno nel traffico. Eccolo il quadro a tinte fosche della viabilità, secondo la Fillea Cgil Sicilia, che rileva come questa situazione, in Sicilia, ... blogsicilia.it
Raddoppio ferroviario Dittaino–Catenanuova, Cgil e Fillea Enna: Gravi rischi per opere, lavoratori e territorioLa situazione che coinvolge il gruppo Rizzani de Eccher assume contorni sempre più paradossali e preoccupanti, soprattutto per le dirette ripercussioni sui lavori del raddoppio ferroviario Dittaino–C ... vivienna.it
Teleregione Live. . ALLARME CGIL COLLEGAMENTO AEROPORTO A RISCHIO La situazione di stallo del cantiere per il collegamento ferroviario tra Olbia e l'aeroporto “Costa Smeralda S.A. Principe Karim Aga Khan IV” preoccupa la Fillea Cgil Sardegna ch - facebook.com facebook
#Catania Filca Cisl - FenealUil - Fillea Cgil : "Preoccupati per il futuro dei lavoratori cantiere CT-RG lotto 3. Domani convocato tavolo tecnico congiunto per trovare soluzione o scenderemo in piazza" oggi su @lasiciliait x.com