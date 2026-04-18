Un giovane di 33 anni, laureato e con un percorso accademico completo, si trova impossibilitato a lavorare a causa di una condizione di epilessia. La sua esperienza evidenzia le difficoltà che persone con questa patologia incontrano nel mondo del lavoro, creando un ostacolo invisibile che limita le opportunità di impiego. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di sfide legate alla gestione delle malattie croniche e alla loro compatibilità con l’attività professionale.

Un trentatreenne dell’hinterland di Sassari, laureato e con un profilo accademico solido, si trova bloccato in un vicolo cieco che unisce salute e occupazione. La sua epilessia, una patologia che richiede per legge un anno intero di assenza da crisi prima di poter guidare, gli impedisce di ottenere la patente. Questo limite fisico si trasforma immediatamente in un muro invalicabile contro il mercato del lavoro, rendendo le sue competenze inutilizzabili per molte opportunità professionali. Il vincolo della mobilità nel Nord Sardegna. La realtà di Luca evidenzia come l’inidoneità alla guida non sia solo un problema medico, ma un fattore di esclusione economica radicale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Epilessia e lavoro: il muro invisibile che blocca i giovani

Notizie correlate

Genitori iperprotettivi: il paradosso che blocca i giovaniA Milano, durante la terza edizione del festival Chora, si è tenuto domenica 12 aprile un confronto profondo sulla realtà psicologica delle nuove...

Leggi anche: Giovani, violenza e social: quel dolore invisibile che distrugge l’anima

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Epilessia, stigma e consapevolezza: la necessità di sensibilizzare - Heraldo; Conoscere l’uso dei farmaci a scuola, l’incontro; Diabete in gravidanza, studio segnala aumento del rischio di epilessia nei figli; Aice Valle d’Aosta: informazione e formazione sull’epilessia.

Sassari, epilessia e mobilità: il calvario di Luca: Niente lavoro senza patenteSassari: la storia di Luca :senza patente per malattia vivo l’inferno. Sono laureato, ma per la mia patologia non mi danno la patente ... sassarioggi.it

Epilessia infantile: il punto della ricerca internazionale (guidata dall’Italia)Dopo 5 anni DESIRE, il più grande progetto europeo di ricerca sulla epilessia, tira le fila, registrando importanti risultati su più fronti Cinque anni di lavoro, 22 partner in 11 Paesi, 250 ... disabili.com

I farmaci nella scuola Quando la conoscenza fa la differenza Se ne parla sabato 18 aprile ad Arezzo, in un incontro dedicato a insegnanti, operatori e famiglie. Un momento di confronto su: – gestione dei farmaci in ambito scolastico – Epilessia in età pediatric - facebook.com facebook

Il 17 aprile del 1876 nasceva il neurologo e studioso dell'epilessia Carlo Besta #accaddeoggi x.com