In Sicilia, i laboratori biologici affrontano una crisi a causa delle tariffe troppo basse, che mettono a rischio la qualità dei servizi offerti. Federbiologi Sicilia e l’Assessorato regionale hanno avviato un confronto sul Decreto n. 4182026, relativo ai budget destinati alle strutture convenzionate. La discussione si concentra sulla definizione delle risorse finanziarie necessarie per garantire l’operatività dei laboratori e la tutela della salute pubblica.

? Cosa sapere Federbiologi Sicilia e Assessorato discutono il Decreto n. 4182026 sui budget per le strutture convenzionate.. Tariffe nazionali ridotte rischiano la continuità dei servizi per il 75% delle prestazioni sanitarie.. Il 28 aprile, presso l’Assessorato regionale della Salute, il Capo di Gabinetto e i funzionari dell’amministrazione si sono confrontati con Federbiologi Sicilia per discutere del Decreto Assessoriale n. 4182026, che definisce i budget e gli aggregati di spesa per le strutture convenzionate esterne. La tensione tra le istituzioni regionali e le rappresentanze di categoria è emersa con forza dopo l’audizione avvenuta il 15 aprile davanti alla VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari dell’Assemblea Regionale Siciliana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, crisi nei laboratori: tariffe troppo basse minacciano la salute

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