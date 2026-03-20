Nel XXI° Rapporto sulla cittadinanza attiva, Benevento si distingue posizionandosi tra le prime dieci città con le tariffe dell’acqua più basse. Il rapporto, curato da un ente specializzato, analizza i costi relativi al servizio idrico integrato nelle diverse aree del paese. I dati evidenziano le differenze di prezzo tra le città italiane, con Benevento che si colloca in una posizione favorevole.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Dal XXI Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, pubblicato nella giornata di ieri, Benevento si conferma tra i primi dieci capoluoghi di provincia con le tariffe idriche più basse d’Italia, piazzandosi addirittura al settimo posto, dopo aver superato realtà importanti del Nord come Bergamo, Aosta e Monza. Si paga a Benevento assai meno di quanto pagano i cittadini della vicina Avellino. Ancora un fatto inconfutabile, una ulteriore conferma che si aggiunge a tutti i risultati storici che stiamo conseguendo in tema di servizio idrico integrato nella nostra Città e che premia il modello di gestione che abbiamo scelto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - XXI° Rapporto Cittadinanza Attiva, Benevento nella top ten delle tariffe idriche più basse

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