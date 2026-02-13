È stata pubblicata la graduatoria del bando SRD07, che assegna finanziamenti ai comuni campani per migliorare le strade rurali, e tra i vincitori figura il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, che ha ottenuto il massimo contributo di 500mila euro per la riqualificazione delle strade di collegamento tra i quartieri periferici.

Tempo di lettura: 2 minuti È stata pubblicata la graduatoria relativa al bando SRD07 “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali – Azione 1 Reti viarie al servizio delle aree rurali” del CSR Campania 2023-2027. L’intervento prevede la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità pubblica a servizio di imprese agricole e comunità locali. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a 29.693.969,88 euro e consentirà di finanziare 61 interventi in un pari numero di comuni della Campania. “ Con la pubblicazione della graduatoria – ha dichiarato l’assessora all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca – diamo una prima, importante risposta ai territori rurali che attendono da tempo azioni strategiche sulla viabilità, potenziando l’accessibilità e la sicurezza delle nostre aree rurali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Finanziamenti ai comuni per le strade rurali: pubblicata la graduatoria del bando

È stata pubblicata la graduatoria ufficiale relativa all’avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni del sistema portuale del Lazio.

La Calabria investe quasi 37 milioni di euro per rafforzare le infrastrutture e i servizi nei Comuni rurali, nell’ambito dell’intervento Srd07 della nuova programmazione rurale 20232027.

