Finanziamenti ai comuni per le strade rurali | pubblicata la graduatoria del bando

È stata pubblicata la graduatoria del bando SRD07, che assegna finanziamenti ai comuni campani per migliorare le strade rurali, e tra i vincitori figura il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, che ha ottenuto il massimo contributo di 500mila euro per la riqualificazione delle strade di collegamento tra i quartieri periferici.

Tempo di lettura: 2 minuti È stata pubblicata la graduatoria relativa al bando SRD07 “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali – Azione 1 Reti viarie al servizio delle aree rurali” del CSR Campania 2023-2027. L’intervento prevede la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità pubblica a servizio di imprese agricole e comunità locali. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a 29.693.969,88 euro e consentirà di finanziare 61 interventi in un pari numero di comuni della Campania.   “ Con la pubblicazione della graduatoria – ha dichiarato l’assessora all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca – diamo una prima, importante risposta ai territori rurali che attendono da tempo azioni strategiche sulla viabilità, potenziando l’accessibilità e la sicurezza delle nostre aree rurali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

