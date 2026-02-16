Sicilia che Piace | Regione investe 4 milioni per rilanciare filiere produttive e attrarre investimenti nell’isola

La Regione Sicilia ha deciso di investire 4 milioni di euro per rafforzare le filiere produttive dell’isola, in risposta alla necessità di attrarre nuovi investimenti e creare posti di lavoro. L’obiettivo è sostenere aziende locali, associazioni e amministrazioni comunali che vogliono valorizzare le produzioni tipiche e i settori più forti della regione. Un esempio concreto è il finanziamento di progetti per il rilancio delle produzioni agricole e artigianali, come il recupero delle tradizioni enogastronomiche siciliane.

Sicilia che Piace 2026: Quattro Milioni di Euro per Rilanciare le Filiere Produttive dell'Isola. La Regione Siciliana ha stanziato quattro milioni di euro per sostenere imprese, associazioni ed enti locali nel promuovere le eccellenze del territorio. Il programma "Sicilia che Piace 2026", varato dall'assessorato alle Attività produttive, mira a rafforzare la competitività di settori chiave come agroalimentare, artigianato, moda, nautica, oreficeria e nuove tecnologie, con l'obiettivo di incrementare la visibilità e l'accesso ai mercati regionali, nazionali e internazionali. Un Investimento Strategico per le Imprese Siciliane.