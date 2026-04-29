anticipazioni siamo danza gli ospiti e la scaletta su rai 1

In occasione della Giornata Internazionale della Danza, mercoledì 29 aprile la danza diventa protagonista della prima serata di Rai 1 con Siamo Danza, evento televisivo pensato per rendere omaggio a un’arte capace di raccontare emozioni senza bisogno di parole. In diretta da Palermo, lo spettacolo è sotto la direzione artistica di Eleonora Abbagnato e si affida alla narrazione di Giuseppe Fiorello, affiancato da Anna Ferzetti e Noemi. Tra performance, musica e racconto, la serata è un viaggio nel mondo della danza che promette di emozionare e stupire anche grazie ai tanti ospiti che si alterneranno in studio. “Siamo Danza” su Rai 1, le anticipazioni.🔗 Leggi su Dilei.it

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