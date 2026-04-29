. Per celebrare la Giornata Internazionale della Danza, questa sera, mercoledì 29 aprile in prima serata su Rai 1, Rai Cultura dedica una serata-evento da Palermo per celebrare l’arte del movimento come linguaggio universale, capace di unire epoche, culture e generazioni. Sotto la direzione artistica di Eleonora Abbagnato, “Siamo Danza” porta in scena un racconto corale che attraversa la tradizione classica e le espressioni contemporanee, intrecciando grandi repertori e nuove creazioni. L’idea centrale è che la danza non è qualcosa che si fa, ma qualcosa che si è. Un linguaggio invisibile che attraversa il corpo e diventa emozione, racconto, identità.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Siamo Danza: anticipazioni e ospiti della serata su Rai 1

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Al teatro al Massimo di Palermo registrazione della serata, siamo a danza che sarà trasmessa, a cura di Rai cultura, su Raiuno mercoledì 29 aprile in prima serata in occasione della giornata mondiale della danza. Grande show ed ospiti spettacolari. x.com