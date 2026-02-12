A Firenze la 20° edizione di Danzainfiera il più grande evento internazionale dedicato al mondo della danza

A Firenze la 20ª edizione di Danzainfiera prende il via oggi alla Fortezza da Basso. L’evento, il più grande nel suo genere a livello internazionale, riunisce ballerini, coreografi e appassionati da tutto il mondo. Per tre giorni, la città si riempie di spettacoli, workshop e show dedicati alla danza, con l’obiettivo di coinvolgere sia professionisti che amatori. Organizzato da Pitti Immagine, l’appuntamento si conferma come uno dei momenti più attesi nel settore.

Dal 20 al 22 febbraio 2026 la Fortezza da Basso di Firenze ospita la 20ª edizione di Danzainfiera, evento internazionale dedicato al mondo della danza, organizzato da Pitti Immagine. Una formula unica in Europa che fonde alta formazione, spettacolo, concorsi e una sezione espositiva commerciale, mettendo in dialogo artisti, scuole, compagnie, brand e pubblico. 370 gli eventi in programma, 21.845 posti in aula, 13 sale e 3 palchi attivi dalla mattina alla sera; 1.000 coreografie in scena e 54 appuntamenti dedicati solo agli insegnanti. L'obiettivo è superare le 20.000 presenze dello scorso anno.

