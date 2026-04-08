Sindrome del bambino scosso di cosa si tratta? A Novara una giornata per prevenire i rischi

L’11 e il 12 aprile 2026, Novara partecipa alle Giornate nazionali di prevenzione della “Sindrome del bambino scosso”. L’iniziativa coinvolge più di 150 città italiane ed è finalizzata a sensibilizzare sull’importanza di conoscere i rischi legati a questa condizione. Durante queste giornate si svolgeranno attività informative per aiutare i genitori e chi si prende cura dei bambini a riconoscere i segnali di pericolo e prevenire comportamenti dannosi.

Informare e prevenire per proteggere i più piccoli. Novara aderisce l’11 e il 12 aprile 2026 alle Giornate nazionali di prevenzione della “Sindrome del bambino scosso” (Shaken baby syndrome), un’iniziativa che coinvolge oltre 150 città italiane. L'appuntamento locale, patrocinato dal Comune, è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Sindrome del bambino scosso, torna la campagna nazionale NONSCUOTERLO!La Sindrome del Bambino Scosso può essere letale in un caso su quattro. Un dato drammatico che torna al centro dell’attenzione grazie alle Giornate nazionali di prevenzione, in programma sabato 11 e d ... marigliano.net

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