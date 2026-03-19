La paternità spesso viene associata a sentimenti di colpa, stress e inadeguatezza, aspetti di cui si parla poco e che sono ancora influenzati da stereotipi diffusi, come il termine ‘mammo’. Per approfondire questa realtà, abbiamo intervistato la psicologa Cristina Di Loreto, che ha spiegato quale potrebbe essere il vero regalo che molti padri meritano, al di là delle occasioni ufficiali come il 19 marzo.

N egli ultimi anni si è posta sempre più attenzione sulla necessità di trovare un modo nuovo, libero da stereotipi, per parlare di maternità. Ma vale lo stesso per i padri? L’Italia non è un luogo per padri che si prendono cura dei figli X In realtà, per diverse ragioni, culturali e sociali, ci sono aspetti della paternità di cui si parla ancora pochissimo: nessuno lo dice, eppure, come le madri, sebbene con dinamiche diverse, anche i papà dopo la nascita del bambino possono trovarsi ad affrontare stereotipi e aspettative che mettono a dura prova il loro benessere psicologico. Un dato su cui riflettere? Il senso di colpa, da sempre associato alla figura materna, è qualcosa che in realtà conoscono molto bene anche i papà presenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Senso di colpa, stress, sentimenti di inadeguatezza: ci sono aspetti della paternità di cui si parla poco e stereotipi (dice niente il termine ‘mammo’?) ancora troppo diffusi. Abbiamo affrontato il tema con la psicologa Cristina Di Loreto che ci ha aiutato a capire qual è il vero regalo che meriterebbero molti papà (non solo il 19 marzo)

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