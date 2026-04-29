Due studentesse si sono affrontate in una zona verde vicino alla pineta del Passetto, dopo aver deciso di incontrarsi per discutere di una storia sentimentale. L’incontro è degenerato in un alterco con schiaffi e spinte, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna delle due ha riportato ferite gravi, ma entrambe sono state ascoltate dagli agenti per chiarire la vicenda.

Appuntamento alla pineta del Passetto per "chiarire" una questione di cuore finita a schiaffi e spintoni. E’ successo ieri pomeriggio, attorno alle 17. Protagoniste quattro ragazze, tutte maggiorenni. Alla base della lite ci sarebbe la gelosia. Due studentesse si erano date appuntamento sui social per un confronto diretto: il sospetto era che il ragazzo con cui una stava uscendo e frequentando continuasse a sentire la sua ex. Al chiarimento però si sono presentate anche due amiche di entrambe e dopo gli insulti verbali si è passati alle mani. La discussione è degenerata in fretta, davanti agli occhi dei passanti. Nel tentativo di dividerle e difenderle sono rimaste coinvolte anche le altre due amiche presenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si picchiano per gelosia. Studentesse separate

the hero is gone! she saw the villain's true face and realized she threw away a diamond.

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