I cani si azzuffano i padroni si picchiano in mezzo alla strada

Due cani si sono azzuffati in strada e nel tentativo di dividerli sono stati coinvolti anche i loro padroni, che si sono picchiati tra loro. L'episodio ha creato confusione e rumore, ma nessuno è rimasto ferito. La scena si è svolta nel centro urbano, attirando l'attenzione di passanti e residenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti per sedare la rissa.

Due cani si azzuffano in strada e la lite degenerata coinvolge anche i proprietari: nessun ferito, ma grande trambusto. Solo l’intervento dei carabinieri e della polizia locale ha riportato la calma. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 marzo, a Rezzato, dove una passeggiata con i cani si è trasformata in uno scontro fisico. Tutto avrebbe avuto origine da una lite tra due cani nei pressi dell’ufficio postale di via Leonardo da Vinci. I rispettivi proprietari sarebbero intervenuti per dividerli, ma nel giro di pochi minuti la tensione è salita: dalle parole si è passati ai pugni e agli spintoni. I sanitari del 118, giunti a bordo di un’ambulanza, hanno prestato le prime cure ai coinvolti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

