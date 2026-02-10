Rissa al bar per gelosia | si picchiano in tre con calci pugni e lancio di bicchieri

Una rissa violenta si è svolta nel quartiere Carmine a Brescia. Tre uomini si sono affrontati a calci, pugni e con bicchieri lanciati in strada. La scena è stata descritta agli agenti come un vero e proprio caos, nato probabilmente per motivi di gelosia. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato per calmare gli animi.

Calci, pugni e bicchieri lanciati in strada: così si è presentata agli agenti la scena della rissa avvenuta nei giorni scorsi nel quartiere Carmine, a Brescia. Gli uomini della Squadra Volante, in servizio presso la Questura e il Commissariato “Carmine”, sono intervenuti dopo una chiamata al 112 da parte di un residente, che segnalava un violento scontro all’esterno di un locale. Sul posto, i poliziotti hanno trovato tre uomini intenti a colpirsi reciprocamente con calci, pugni e lancio di bicchieri di vetro, senza alcuna intenzione di fermarsi e provocando panico tra i presenti. Alla vista degli agenti, tutti e tre hanno tentato di fuggire, ma due di loro sono stati raggiunti e bloccati, grazie al supporto di altre pattuglie della polizia e dei carabinieri.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

