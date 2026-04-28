Un uomo ha rubato un camion e, durante un tentativo di fuga, si è gettato dal veicolo per sfuggire alla polizia, morendo sul colpo. Poco prima, aveva eluso un posto di blocco, mentre i due presunti complici, che si trovavano a bordo di un'auto, sono stati infine arrestati in Piemonte. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

Un uomo è morto vicino a Cha, in Valle d'Aosta, mentre stava cercando di sfuggire alla polizia dopo il furto di un camion. Da quanto ricostruito, l'uomo alla guida del mezzo aveva appena eluso un posto di blocco. Poi, nel tentativo di fuggire, si è gettato dal mezzo in corsa ed è morto. I due presunti complici, fuggiti in auto, sono stati arrestati in Piemonte. Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ruba un camion e muore gettandosi dal mezzo per sfuggire alla polizia

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