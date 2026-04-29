Si innamora del piccolo paese e ci apre un negozio di moda Festeggio un anno scelta azzeccata

Sabato 2 maggio, il negozio di moda “Con…Stile Abbigliamento” ha celebrato il primo anno di apertura nel piccolo paese. La titolare, che si è trasferita qui e ha deciso di aprire l’attività, ha commentato il suo entusiasmo per il successo raggiunto in questo periodo. La festa ha coinvolto clienti e abitanti del luogo, che hanno partecipato alle iniziative organizzate per l’occasione.

Carenno celebra un traguardo importante per il commercio locale: sabato 2 maggio “Con.Stile Abbigliamento” festeggia il suo primo anno di attività. Il negozio, nato dall’iniziativa e dalla determinazione di Concetta Gullì, è diventato in poco tempo un punto di riferimento per chi cerca non solo.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Pulp, Benetton: «Azzeccata la scelta comunicativa della premier Meloni»Quella della premier Giorgia Meloni di partecipare a Pulp Podcast, il format digitale condotto da Fedez e Mr. Quante volte ci si innamora davvero? Non più di due: la vera passione è raraQuante volte, nella vita, ci innamoriamo? Sperimentare il vero amore, l’amore cosiddetto passionale, non è semplice innamoramento, bensì un...