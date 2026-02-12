Quante volte ci si innamora davvero? Secondo gli esperti, non più di due volte nella vita si prova un vero amore passionale. È un sentimento che va oltre il semplice innamorarsi, un cambiamento profondo che si verifica solo in rare occasioni. La maggior parte delle persone sperimenta emozioni intense, ma il vero amore, quello che dura nel tempo, è difficile da trovare.

Quante volte, nella vita, ci innamoriamo? Sperimentare il vero amore, l’amore cosiddetto passionale, non è semplice innamoramento, bensì un sentimento profondo: un cambiamento emotivo che accade solo raramente nell’arco della vita. A spiegarlo sono le persone: oltre 10mila. Lo studio. A fornire una prima risposta su larga scala è uno studio del Kinsey Institute, pubblicato sulla rivista scientifica “Interpersona: An International Journal on Personal Relationships”. La ricerca ha coinvolto 10.036 adulti single, tra i 18 e i 99 anni, distribuiti su tutto il territorio degli Stati Uniti. La ricerca, pubblicata nel 2026, è stata condotta da Amanda N. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quante volte ci si innamora davvero? Non più di due: la vera passione è rara

Approfondimenti su Vera Passione

Massimiliano Allegri ha spesso espresso le proprie previsioni sulle quote Scudetto e Champions, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio.

Lo sbattere delle palpebre è un gesto automatico che svolge funzioni essenziali per la salute degli occhi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vera Passione

Argomenti discussi: Prima i bambini!: perché ci insegnano che possiamo sperare; Diario del Galgario: storie sempre uguali e sempre diverse. L’inizio di un incontro; Quanto alcol si può bere senza fare male; Algoritmi dei social: come decidono cosa vediamo (e cosa no).

Quante volte si va dal medico in Europa? In Italia molto poco. Ecco gli ultimi dati Eurostat sul ricorso a Mmg, dentisti e chirurghiA livello Ue, la frequenza delle consultazioni dei medici generici è stata più alta per le donne che per gli uomini. Così anche per le visite a dentisti o chirurghi generali. L’Italia è in linea con ... quotidianosanita.it

«Diletti figli e figlie ammalati, quante volte ho sentito il desiderio di trovarmi in mezzo a voi: siete tra i più vicini al mio spirito. Oggi godo nel farvi sentire tutta la tenerezza del mio affetto.» Papa Giovanni XXIII facebook

Ho perso il conto di quante volte l'ho scritto. L'aggettivo "rosso", in questo caso, è sinonimo di "comunista" che a sua volta è sinonimo di "non la pensa come me". x.com