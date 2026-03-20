Pulp Benetton | Azzeccata la scelta comunicativa della premier Meloni

La premier Giorgia Meloni ha deciso di partecipare a Pulp Podcast, il format digitale condotto da Fedez e Mr. Si tratta di un'intervista in cui la premier ha affrontato vari temi, offrendo un punto di vista personale e diretto. La scelta di intervenire in questa trasmissione ha attirato l'attenzione di molti, considerando il pubblico e il contesto di un talk informale.

Quella della premier Giorgia Meloni di partecipare a Pulp Podcast, il format digitale condotto da Fedez e Mr. Marra, «è una scelta comunicativa coerente con i tempi». A dirlo è Alessandro Benetton, presidente di Edizione, che sui social ha commentato la partecipazione della premier al podcast, senza entrare nel merito politico dei contenuti, ma soffermandosi sul significato del mezzo utilizzato. In un reel pubblicato sul suo profilo Instagram, all’interno di una nuova rubrica, il manager osserva come il dibattito pubblico si sia concentrato sul contesto dell’intervista più che sul messaggio: «Ma davvero crediamo ancora che il mezzo cambi il messaggio? Che sedersi su un divano invece che dietro un leggio renda meno valide le parole?». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pulp, Benetton: «Azzeccata la scelta comunicativa della premier Meloni» Articoli correlati Meloni a Pulp Podcast di Fedez, il fuori onda della premier interrotta e infastidita: “Santa Madonna, famme finì” - VIDEOA circa 10 minuti dall’inizio della puntata, mentre parla di spese militari e autonomia strategica dell’Europa, Meloni è stata interrotta dal suo... Leggi anche: Referendum, Meloni sale sul treno di Fedez e Schlein declina l’invito: l’intervista della premier giovedì a «Pulp Podcast» – Il video