Cecima PV ragazza 22enne trovata morta in un campo nell' Oltrepò Pavese era scomparsa giovedì ipotesi omicidio - VIDEO

Una ragazza di 22 anni è stata trovata morta in un campo nell'Oltrepò Pavese, nel comune di Cecima. Era scomparsa giovedì scorso e le autorità ipotizzano un omicidio. Le forze dell'ordine stanno cercando il ragazzo con cui la giovane potrebbe aver avuto l’ultimo contatto, ritenuto coinvolto nella vicenda. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella zona.

Si cerca il ragazzo della giovane che potrebbe averla vista per ultimo e aver avuto un coinvolgimento nella sua morte Choc a Cecima dove una ragazza di 22 anni è stata trovata morta in un campo nell'Oltrepò Pavese. La giovane era scomparsa giovedì, e tutte le ipotesi sono al vaglio degli inqu.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cecima (PV), ragazza 22enne trovata morta in un campo nell'Oltrepò Pavese, era scomparsa giovedì, ipotesi omicidio - VIDEO Notizie correlate Cecima, 22enne trovata morta in un prato: giallo nell’Oltrepò PaveseCecima (Pavia), 28 aprile 2026 - Le cause e le circostanze della morte restano ancora da chiarire, come il tempo trascorso prima del ritrovamento. Ragazza trovata morta a Cecima in una scarpata di 80 metri, non si esclude l’omicidio: era scomparsa da 3 giorniIl cadavere di una ragazza è stato trovato la mattina del 28 aprile in fondo a una scarpata di 80 metri a Cecima (Pavia).