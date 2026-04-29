La procura di Sion ha avviato una seconda indagine penale sulla strage di Crans Montana avvenuta a Capodanno. L’obiettivo è verificare le responsabilità dell’organizzazione che ha gestito i soccorsi durante l’incendio. La nuova inchiesta si aggiunge a quella già in corso e si concentra sui dettagli delle operazioni di intervento e sulla gestione dell’emergenza.

Sulla strage di Capodanno a Crans Montana è stata aperta una seconda inchiesta penale da parte della dalla Procura di Sion allo scopo di accertare la responsabilità dell’organizzazione che ha gestito l’intervento durante l’incendio. A distanza quindi di quattro mesi da devastante rogo in cui sono morte 41 giovani e oltre 100 sono rimasti gravemente feriti, gli inquirenti hanno ritenuto di verificare modalità e tempi della macchina dei soccorsi. A rendere nota la notizia è stato l’avvocato Fabrizio Ventimiglia – legale della famiglia di una ragazza rimasta ferita – che aveva denunciato alcune carenze nella gestione degli interventi....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si indaga anche sui soccorsi per la strage di Crans Montana, la procura di Sion ha aperto una seconda inchiesta

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