Crans-Montana sulla strage cooperazione rafforzata tra le procure di Roma e la svizzera Sion

Sulla strage di Crans-Montana, dove hanno perso la vita 41 persone, tra le procure di Roma e Sion è stato raggiunto un accordo di « cooperazione rafforzata nelle attività di esecuzione della rogatoria internazionale anche attraverso per esempio la selezione dei documenti che possono essere di interesse per l’autorità giudiziaria italiana». A riferirlo ad Ansa il procuratore capo della Repubblica di Roma Francesco Lo Voi, al termine dell’incontro con la procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud. Come stanno i ragazzi italiani feriti ma sopravvissuti al rogo di Crans-Montana. I ragazzi sopravvissuti alla strage di Crans Montana all’ospedale Niguarda di Milano «sono fuori pericolo di rischio di vita ma ancora molti di loro sono in condizioni molto serie, non è che sono guariti », ha dichiarato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine del conferimento del premio Rosa Camuna ai professionisti sanitari intervenuti a seguito della tragedia.🔗 Leggi su Open.online

Strage di Crans-Montana, i proprietari de Le Constellation interrogati in procura a SionA Sion sono in corso gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation, coinvolto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

Strage di Crans-Montana, perché la Procura di Roma può indagare sulla tragedia di Capodanno in Svizzera. Oggi i funerali di Emanuele GaleppiniLa Procura di Roma può now indagare sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove si è verificato un grave incendio nel bar Le Constellation.

