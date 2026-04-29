Crans-Montana la procura di Sion apre una nuova inchiesta sui soccorsi

La procura di Sion ha aperto una nuova inchiesta riguardante i soccorsi a Crans-Montana. L'indagine mira a verificare eventuali responsabilità dell'organizzazione coinvolta nella gestione delle operazioni di salvataggio. Al momento, non sono stati resi pubblici dettagli specifici sulle persone o sulle procedure coinvolte. La procura ha iniziato a raccogliere documenti e testimonianze per chiarire i fatti.

La procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage di Capodanno al Constellation, avrebbe aperto una seconda inchiesta penale per verificare eventuali responsabilità dell'Organisation cantonale valaisanne des secours (Ocvs) nella gestione dei soccorsi durante la tragica notte del primo gennaio a Crans-Montana in cui morirono 41 persone e altre 100 rimasero ferite. Lo rende noto l'avvocato Fabrizio Ventimiglia che aveva denunciato alcune carenze nell'organizzazione degli interventi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, la procura di Sion apre una nuova inchiesta sui soccorsi Notizie correlate Crans-Montana, pm italiani a Sion in missione per esame degli atti d'inchiesta: cosa cercheranno nei documentiParte la collaborazione tra Italia e Svizzera per far luce sul disastro di Capodanno a Crans-Montana costato la vita a 41 persone. Crans Montana, inchiesta procura Roma: indagati Jacques e Jessica Moretti(Adnkronos) – La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation di Crans Montana... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Crans-Montana: documenti trasmessi alla procura in parte oscurati; Crans-Montana, i documenti trasmessi alla procura sono stati in parte oscurati; Incendio Crans-Montana, prorogate di tre mesi le misure cautelari per Jessica Moretti; Crans-Montana, misure cautelari a Jessica Moretti prorogate di tre mesi. Crans-Montana, la procura di Sion apre una nuova inchiesta sui soccorsiLa procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage di Capodanno al Constellation, ha aperto una seconda inchiesta penale per accertare eventuali responsabilità dell'Organisation cantonale val ... ansa.it Crans-Montana, il padre di Giovanni Tamburi: «Non guarderò il video del rogo. Preferisco ricordare mio figlio aiutando i senzatetto, come faceva lui»Giuseppe Tamburi, papà del sedicenne bolognese morto nella strage di Capodanno, sta portando avanti un progetto per ricordare il figlio: la realizzazione di un villaggio di piccole case per persone se ... vanityfair.it Crans-Montana, altri dettagli dai video: la fuga di Jessica Moretti e il dj morto cercando un estintore - facebook.com facebook #CransMontana: il rogo causato dalla Moretti, che poi è scappata calpestando i primi ragazzi svenuti x.com