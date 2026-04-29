Si getta dal balcone con i figli a Catanzaro Il medico del Gaslini | Bimba sopravvissuta è sveglia e interagisce

Una donna ha lanciato i suoi figli dal balcone della loro abitazione a Catanzaro. La bambina di sei anni, rimasta ferita nell'incidente, è stata portata in ospedale. Il medico del Gaslini ha riferito che la bambina sopravvissuta è sveglia e risponde agli stimoli, mentre le condizioni della sorella non sono state rese note. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la vicenda.

La bimba di 6 anni gettata dalla madre dal balcone della sua casa a Catanzaro respira da sola e interagisce. A Fanpage.it il vicedirettore sanitario del Gaslini, Giuseppe Spiga, chiarisce: "Una volta guarita del tutto avrà un'aspettativa di vita normale".🔗 Leggi su Fanpage.it

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