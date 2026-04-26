Si getta dal balcone con i tre figli a Catanzaro estubata bimba di 6 anni sopravvissuta | Quadro promettente

È stata estubata la bimba di 6 anni sopravvissuta all'omicidio-suicidio di Catanzaro, dove una mamma 46enne si è gettata dal terzo piano insieme ai tre figli. I fratellini di 4 mesi e 4 anni sono morti sul colpo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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