Si getta dal balcone con i tre figli a Catanzaro estubata bimba di 6 anni sopravvissuta | Quadro promettente

Da fanpage.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata estubata la bimba di 6 anni sopravvissuta all'omicidio-suicidio di Catanzaro, dove una mamma 46enne si è gettata dal terzo piano insieme ai tre figli. I fratellini di 4 mesi e 4 anni sono morti sul colpo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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