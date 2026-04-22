Donna si getta nel vuoto con i figli a Catanzaro la bimba sopravvissuta è in condizioni critiche ma stabili

Una donna ha lanciato se stessa e i suoi figli nel vuoto a Catanzaro. La bambina di sei anni, che è sopravvissuta, si trova in condizioni critiche ma stabile. I fratellini di quattro anni e di quattro mesi sono stati trovati sul luogo dell’incidente e sono stati trasportati in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

È ancora in gravi condizioni ma stabili la bimba di 6 anni gettata nel vuoto a Catanzaro dalla madre insieme ai fratellini di 4 anni e di 4 mesi. I piccoli sono morti insieme alla donna che si è lanciata a sua volta. La bambina sopravvissuta sarà presto trasferita al Gaslini di Genova. Indagini su dinamica e movente.🔗 Leggi su Fanpage.it

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