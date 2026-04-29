Durante una partita, un calciatore ha subito la rottura del legamento crociato anteriore dopo circa dieci minuti dal suo ingresso in campo. Dopo aver toccato il pallone e partecipato alle prime azioni, ha eseguito un movimento sbagliato che ha causato il grave infortunio. Immediatamente, ha lasciato il campo in lacrime, senza possibilità di continuare la partita.

di Alessio Lento Dieci minuti, forse qualcosa in più. Il tempo di entrare in partita, toccare qualche pallone, poi quel movimento sbagliato che chi gioca a calcio riconosce subito, anche senza replay. Il ginocchio che cede, il corpo che si ferma, lo sguardo che cambia all’improvviso. Non serve aspettare lo staff medico per capire che non è un problema qualsiasi. Quando un giocatore resta a terra così, senza neanche protestare o cercare di rialzarsi subito, la sensazione è una sola. E, infatti, l’uscita dal campo arriva in lacrime, senza nemmeno provarci davvero a restare. Il protagonista è Eliot Matazo e, secondo quanto riportato da Hull Daily Mail, il timore è quello più pesante: la rottura del legamento crociato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Si è rotto l’altro crociato dopo 10 minuti, che sfortuna: esce dal campo in lacrime

Lesione del crociato anteriore: cosa fare

Notizie correlate

Leggi anche: Champions, incubo Kinsky: tre gol subiti e sostituito dopo 17 minuti. Il portiere del Tottenham esce dal campo in lacrime – I video

Leggi anche: Parma in ansia per Cremaschi: esce in lacrime dopo 11 minuti

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Vigne Nuove, nel palazzo Ater l'ascensore è rotto dal 20 aprile: Reclusi in casa e la ditta non manda nessuno; Settimana 17: Ciao mamma, mi si è rotto il telefono – I truffatori all’arrembaggio di iMessage; ARANCIATA di Frah Quintale è pura nostalgia mediterranea; Bez c'è, la Ducati rossa no.

Il glaucoma, un crociato rotto e l'attacco di panico: ecco perché l'oro di Mazzel vale il triploChiara Mazzel era in motorino quando stava per investire dei pedoni e si accorse che da un occhio la vista non era più la stessa. Da lì a qualche mese anche l’altro occhio non aveva più la vista ... gazzetta.it

Chi sarà l'attaccante titolare della Juventus la prossima stagione Sentite Riccardo Trevisani: "Se non si fosse rotto il crociato, Panichelli. Essendosi rotto il crociato, potrei provare anche a dire Vlahovic" - facebook.com facebook

Non funziona più. È un disco rotto. Denunciare Israele perché sta commettendo un genocidio non è antisemitismo. x.com