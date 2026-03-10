Champions incubo Kinsky | tre gol subiti e sostituito dopo 17 minuti Il portiere del Tottenham esce dal campo in lacrime – I video

Durante la partita di Champions a Madrid, il portiere del Tottenham Antonin Kinsky, classe 2003, è stato sostituito dopo soli 17 minuti a causa di tre gol subiti, uscendo dal campo in lacrime. Era alla sua prima presenza da titolare in Premier League, scelta dall’allenatore Igor Tudor in sostituzione di Guglielmo Vicario. La serata si è conclusa con il portiere che ha lasciato il campo visibilmente scosso.

Serata da incubo a Madrid per il Tottenham, e non solo. Antonin Kinsky, portiere ceco classe 2003 finora mai titolare in Premier League, era stato schierato dall’allenatore Igor Tudor al posto di Guglielmo Vicario: «È meglio per la squadra», aveva spiegato il tecnico alla vigilia. All’esordio assoluto in Champions League, però, Kinsky ha commesso due clamorosi errori che hanno portato l’Atletico Madrid sull’1-0 e poi sul 3-0. La sostituzione e l’uscita dal campo in lacrime. Dopo appena 17 minuti l’ex allenatore della Juventus ha quindi deciso di cambiare, richiamando in panchina il giovane portiere e inserendo Vicario, titolare abituale della formazione londinese. 🔗 Leggi su Open.online

