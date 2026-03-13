Parma in ansia per Cremaschi | esce in lacrime dopo 11 minuti

Durante la partita tra Parma e Torino, il centrocampista Benjamin Cremaschi è uscito dal campo dopo appena 11 minuti, in lacrime, a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. La sua uscita ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e i membri dello staff del Parma. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’incidente è stata comunicata al momento.

Il centrocampista costretto al cambio per un problema al ginocchio sinistro. Prima diagnosi: trauma distorsivo, da valutare nelle prossime ore Momenti di preoccupazione in casa Parma durante la sfida contro il Torino. Il centrocampista Benjamin Cremaschi è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 11 minuti di gioco a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Il giocatore è uscito dal terreno di gioco visibilmente dolorante, in lacrime e circondato dai compagni di squadra. In campo gli è stata applicata subito una fasciatura stretta: ha provato a giocare ma si è arreso subito. In panchina gli è stato applicato del ghiaccio, mentre lo staff medico ha iniziato le prime valutazioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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