L’indagine a Benevento si amplia con nuovi avvisi di garanzia rivolti a un dirigente e a una funzionaria del settore Urbanistica. L’inchiesta sull’ex capo di gabinetto del sindaco, coinvolto in un procedimento giudiziario, si è arricchita di ulteriori dettagli con l’iscrizione nel registro degli indagati di altre due persone. La vicenda riguarda ancora l’affare Santamaria, che continua a essere al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

A Benevento l’affare Santamaria si ingrossa. Sale a tre il numero degli indagati dopo l’arresto dell’ex capo di gabinetto del sindaco Clemente Mastella. La procura sannita ha desecretato i nomi di Antonella Moretti e Maria Antonietta Matticoli, rispettivamente dirigente e funzionaria del settore Urbanistica di Palazzo Mosti. La pm Maria Colucci ha notificato loro un avviso di garanzia per poter consentire la nomina consulenti di parte in vista dell’udienza del 7 maggio, snodo fondamentale delle indagini: quel giorno verrà affidato – come anticipa la testata ottopagine.it – all’ingegnere Lorenzo Laurato l’incarico di estrarre la copia forense delle memorie di cellulare e pc sequestrati a Santamaria subito dopo l’arresto in flagranza di reato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si allarga l’inchiesta sull’ex capo di gabinetto di Mastella: avvisi di garanzia per dirigente e funzionaria dell’Urbanistica

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