Non solo Santamaria l’inchiesta si allarga | dirigente e funzionaria del Comune indagate per concorso in concussione

Le indagini sulla presunta concussione legata a una pratica edilizia si sono estese oltre il nome già noto. Oltre a un ex dirigente comunale, anche una funzionaria dell’amministrazione è stata iscritta nel registro degli indagati per il reato di concorso in concussione. La questione riguarda questioni amministrative e di permessi edilizi e coinvolge più figure all’interno dell’ente pubblico. La procura ha avviato accertamenti per chiarire i fatti.

Tempo di lettura: 3 minuti Non c’è più solo Gennaro Santamaria al centro dell’inchiesta sulla presunta concussione legata a una pratica edilizia. La Procura di Benevento ha esteso il raggio delle indagini iscrivendo nel registro degli indagati anche due figure interne all’Ufficio Urbanistica di Palazzo Mosti. Si tratta di Antonella Moretti, 46 anni, beneventana, dirigente del settore, e Maria Antonella Matticoli, 41 anni, di Isernia, funzionaria. Entrambe sono difese dall’avvocato Angelo Cutillo. Gli inquirenti ipotizzano un concorso in concussione in forma continuata, per fatti che si sarebbero verificati tra il 29 gennaio e il 30 marzo 2026, oltre che in periodi precedenti o prossimi a tale arco temporale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Non solo Santamaria, l’inchiesta si allarga: dirigente e funzionaria del Comune indagate per concorso in concussione Notizie correlate Benevento, arrestato dirigente del Comune per concussione: sequestrati contanti e orologi di pregioIn ossequio alle vigenti disposizioni di legge e a tutela delle garanzie costituzionali, si rende necessario evidenziare, con la massima fermezza,... Omicidio di Rogoredo: trasferito il dirigente del commissariato dove era in servizio Cinturrino. L'inchiesta si allarga a un'intera zona di MilanoDa oggi Osvaldo Rocchi non è più il dirigente del commissariato Mecenate di Milano, quello in cui prestavano servizio Carmelo Cinturrino ,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bimbi con disabilità picchiati e insultati. Chiesto il processo per tredici sanitari; Lavori, decine di nomi, cifre, la pesca subacquea e la scelta di Santamaria; Terni. Santa Maria, pioggia di assunzioni in vista delle ferie. Si parte con 15 Oss; Gazzetta di Benevento. Arresto Santamaria, l’opposizione: ‘L’amministrazione non resti a guardare. Subito Commissione di inchiesta su Urbanistica’La politica non può restare a guardare mentre la credibilità delle istituzioni cittadine viene scossa nelle fondamenta. Così i consiglieri di opposizione Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Fra ... ntr24.tv Crans-Montana, Cerno: Non solo le va tolta l’inchiesta, ma va fatta un’inchiesta sulla procuratriceIl caso di Crans-Montana continua a far discutere e al centro del dibattito, inevitabilmente, c’è la gestione dell’indagine da parte della procura vallesana. La percezione è che, fin dall’inizio, ci ... ilgiornale.it Una domenica spensierata per Clemente Mastella. Per un giorno l’affaire Santamaria, con le sue angosce, può essere messo da parte per fare spazio alla leggerezza per la promozione e relativa festa, del Benevento.. - facebook.com facebook