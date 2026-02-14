Un uomo ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltato in un fosso a Cascina, rischiando gravi ferite. L’incidente si è verificato ieri sera, quando il veicolo è uscito di strada, finendo su un fianco e rimanendo incastrato tra le lamiere. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per estrarlo e metterlo in salvo.

CASCINA – Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto nella serata di ieri nel comune di Cascina, dove un uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere della propria auto dopo un pauroso ribaltamento. Erano circa le 20,45 quando la squadra dei vigili del fuoco di Pisa è stata allertata per un intervento d’urgenza in via Macerata: qui, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo fuori strada e ribaltandosi all’interno del fosso che costeggia la carreggiata. La situazione è apparsa subito critica ai primi soccorritori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Perde il controllo dell’auto e si ribalta in un fosso: salvato dai vigili del fuoco

