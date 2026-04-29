Si addormenta in auto ma la macchina prende fuoco | salvato per miracolo dai carabinieri

Nella notte a Grumo Nevano, un uomo si è addormentato all’interno della propria auto che improvvisamente ha preso fuoco. I carabinieri, intervenuti sul posto, sono riusciti a mettere in salvo il conducente, evitando conseguenze più gravi. L’incendio ha causato danni al veicolo, ma nessuno è rimasto ferito. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Si addormenta nell'auto che prende fuoco e viene salvato dall'intervento dei carabinieri. È successo nella notte a Grumo Nevano. I carabinieri della sezione radiomobile di Caivano, allertati dal 112, sono intervenuti in via Principe di Piemonte per la segnalazione di un incendio di un’auto.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Si addormenta nell’auto che prende fuoco, salvato dai carabinieri Si addormenta in auto, che prende fuoco: 48enne salvato dai carabinieri a Grumo NevanoL'uomo, che stava dormendo, non si è accorto che l'auto era stata avvolta dalle fiamme. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Si addormenta alla guida e l’auto si ribalta in un cortile a San Biagio di Centallo; Si addormenta alla guida e l'auto si ribalta in un cortile a San Biagio di Centallo: conducente illesa; Si addormenta al volante: auto fuori controllo investe una 15enne, poi travolge il plateatico del bar e uno scooter; Si addormenta sul treno, perde la coincidenza e ruba un’auto: arrestato 30enne nel Pontino. Si addormenta nell'auto che prende fuoco, salvato dai carabinieriSi addormenta nell'auto che prende fuoco. E' accaduto la notte scorsa, a Grumo Nevano dove un uomo di 48 anni è stato salvato dai carabinieri. (ANSA) ... ansa.it Grumo Nevano: uomo si addormenta nell’auto che prende fuoco, salvato dai carabinieriQuesta notte i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano – allertati dal 112 - sono intervenuti a via Principe di Piemonte all’altezza del civico 21 per la segnalazione di ... ilmattino.it Uomo si addormenta nell’auto che prende fuoco, salvato dai carabinieri in provincia di Napoli - facebook.com facebook Bayern Monaco, Wisdom Mike si addormenta durante un discorso di Kompany alla squadra #SkySport #Bundesliga x.com