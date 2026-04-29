Si addormenta in auto che prende fuoco | 48enne salvato dai carabinieri a Grumo Nevano

Un uomo di 48 anni è stato salvato dai carabinieri dopo che il suo veicolo è andato a fuoco mentre lui dormiva all’interno a Grumo Nevano. L’incendio si è sviluppato senza che l’uomo si rendesse conto, ma è stato notato dalle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti prontamente, riuscendo a estrarlo dall’abitacolo prima che le fiamme si estendessero ulteriormente.