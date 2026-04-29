Si addormenta in auto che prende fuoco | 48enne salvato dai carabinieri a Grumo Nevano
Un uomo di 48 anni è stato salvato dai carabinieri dopo che il suo veicolo è andato a fuoco mentre lui dormiva all’interno a Grumo Nevano. L’incendio si è sviluppato senza che l’uomo si rendesse conto, ma è stato notato dalle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti prontamente, riuscendo a estrarlo dall’abitacolo prima che le fiamme si estendessero ulteriormente.
L'uomo, che stava dormendo, non si è accorto che l'auto era stata avvolta dalle fiamme. Per fortuna, l'incendio è stato notato dai carabinieri, che hanno estratto il 48enne dall'abitacolo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Si addormenta nell’auto che prende fuoco, salvato dai carabinieri
Auto in fiamme a Grumo Nevano: uomo salvato dai carabinieri mentre dormiva in macchinaUn 48enne incensurato salvato dai carabinieri: si era addormentato in auto con il motore acceso prima dell’incendio.
Panoramica sull’argomento
Grumo Nevano: uomo si addormenta nell’auto che prende fuoco, salvato dai carabinieriQuesta notte i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano – allertati dal 112 - sono intervenuti a via Principe di Piemonte all’altezza del civico 21 per la segnalazione di ... ilmattino.it
Si addormenta nell'auto che prende fuoco, salvato dai carabinieriSi addormenta nell'auto che prende fuoco. E' accaduto la notte scorsa, a Grumo Nevano dove un uomo di 48 anni è stato salvato dai carabinieri. (ANSA) ... ansa.it