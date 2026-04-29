A Grumo Nevano, un uomo di 48 anni è stato trovato addormentato in auto con il motore acceso mentre l’auto stava prendendo fuoco. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno messo in sicurezza prima che potesse essere ferito. L’incendio ha coinvolto l’auto in modo completo, ma non ci sono state altre persone coinvolte. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Un 48enne incensurato salvato dai carabinieri: si era addormentato in auto con il motore acceso prima dell’incendio.. Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Principe di Piemonte all’altezza del civico 21 per la segnalazione di un incendio di un’auto. Arrivati sul posto i militari hanno notato che nell’auto c’era una persona al lato guida che stava dormendo. L’uomo, un 48enne incensurato del posto, è stato estratto dall’auto poco prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Da una prima sommaria ricostruzione pare che il 48enne si fosse addormentato in auto con il motore ancora acceso.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Auto in fiamme a Grumo Nevano: uomo salvato dai carabinieri mentre dormiva in macchina

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