si accendono i motori macchine da leggenda sfila il sogno americano

Si accendono i motori in piazza per la terza edizione del Ferrara Day - The Legend of American Cars, evento dedicato alle auto e moto di stampo americano. L’iniziativa è stata organizzata dall’agenzia Studio Borsetti e dal Club American Brothers Bologna Us Cars, con il patrocinio del Comune. La manifestazione vede protagonisti veicoli che rappresentano il sogno americano, attirando appassionati e curiosi.

Auto e moto ‘American Style’ in piazza. L’agenzia Studio Borsetti e il Club American Brothers Bologna Us Cars, con il patrocinio del Comune, hanno organizzato la terza edizione del Ferrara Day - The Legend of American Cars. Un evento dedicato alle auto americane, in piazza Trento-Trieste alla mattina di domenica 3 maggio. L’iniziativa è stata presentata ieri dall’assessore Matteo Fornasini, insieme a Nicola Borsetti (Organizzazione Studio Borsetti), Luca Ferrari (Club American Brothers Bologna Us Cars) e i motoclub coinvolti (Black Devils, Iron Horses, Lowlanders, Big Red Machine). "Manifestazioni come il Ferrara Day – sottolinea Fornasini – sono fondamentali per arricchire l’offerta turistica cittadina e ampliare le occasioni di visita, soprattutto in periodi di grande affluenza primaverile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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