Il weekend a Piobbico si anima dal primo al due maggio con il festival InRock, un appuntamento gratuito che combina musica, attività all'aperto e raduni di motori. Durante le giornate, i partecipanti possono ascoltare concerti, esplorare il Monte Nerone attraverso percorsi di trekking e assistere a raduni di motociclisti. L'evento coinvolge diverse iniziative che si svolgono simultaneamente nel centro della città e nelle aree limitrofe.

? Cosa sapere Il festival InRock si svolge a Piobbico il 1 e il 2 maggio.. L'evento gratuito integra concerti, trekking sul Monte Nerone e raduni motociclistici.. A tra meno di sette giorni, le strade di Piobbico si trasformeranno nel palcoscenico della ventunesima edizione del festival InRock, un evento che il 1° e il 2 maggio porterà la musica dal vivo nel cuore delle Marche. Il borgo si sta preparando ad accogliere un flusso di visitatori che, grazie alla natura gratuita della manifestazione sostenuta dal Comune, supererà i confini regionali per celebrare la cultura musicale. La programmazione è già densa di appuntamenti che spaziano dal movimento all’ascolto, con una struttura che integra la bellezza del territorio montano alle vibrazioni dei concerti serali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - InRock a Piobbico: rock, trekking e motori accendono il weekend

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