Canada, Messico e Stati Uniti si preparano per le prossime partite dei Mondiali di calcio, con le squadre che si stanno allenando e le federazioni che annunciano le prime convocazioni. In questi paesi, il calcio sta crescendo, anche se ancora si scontra con la tradizione del baseball e del football. La questione politica tra le autorità statunitensi e gli altri paesi organizzatori resta un elemento da monitorare, mentre l’Italia attende di vedere come si svilupperanno le qualificazioni e le sfide in programma.

Com’è cambiato il calcio negli Stati Uniti, 32 anni dopo l’ultimo Mondiale, l’Italia lo scoprirà solo davanti a teleschermi e smartphone. Sic transit gloria mundi, dicevano i latini, e la gloria del calcio italiano, in effetti, è ormai un retaggio ricordato solo dalle quattro stelle sulla divisa della Nazionale che anche nella prossima Coppa del Mondo, quella di Usa, Messico e Canada, non ci sarà. Certo, da diverse settimane è in vendita negli store sportivi delle grandi città americane, e anche per questo l’eco della ennesima umiliazione del nostro calcio è enorme. Non per questo, però, United 2026 sarà un Mondiale meno speciale: sarà pur... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Canada, Messico e Usa scaldano i motori in vista delle partite dei Mondiali Il calcio sta prendendo piede nelle realtà dove dominano baseball e football L’unica preoccupazione riguarda i rapporti tra Trump e gli altri stati organizzatori. Il sogno americano saprà fare a meno dell’incubo italiano

Mondiali 2026, l’Iran chiede lo spostamento delle partite dagli Stati Uniti al Messico! Cosa sta succedendo in vista dell’inizio del torneoSabelli Genoa, ci siamo per il rinnovo! I dettagli dell’intesa già trovata Mercato Milan, Leao verso l’addio in estate? Tare ha già individuato un...

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Temi più discussi: Anche Congo e Iraq vanno ai Mondiali: tutte le 48 qualificate; Canada, Messico e Usa scaldano i motori in vista delle partite dei Mondiali Il calcio sta prendendo piede nelle realtà dove dominano baseball e football L’unica preoccupazione riguarda i rapporti tra Trump e gli altri stati organizzatori. Il sogno americano saprà; Mondiali 2026, ma esiste una possibilità di ripescaggio per l’Italia?; Scheda squadra Senegal.

Il Messico si conferma primo partner commerciale degli Usa(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 05 APR - Secondo i dati dell'Ufficio del censimento degli Stati Uniti, a febbraio le forniture messicane hanno ... notizie.tiscali.it

Trattato Nafta diventa accordo economico Usa, Messico, CanadaWashington, 1 ott. (askanews) – Stati Uniti, Canada e Messico hanno raggiunto un’intesa sul libero scambio per il Nord America. Il nuovo accordo è denominato Usmca e va a sotituire il trattato Nafta ... affaritaliani.it

Il Canada è fornitore globale di #minerali_critici provenienti da fonti responsabili: l’investimento di @eni in @NYSE_NMG rappresenta un passo avanti nel rafforzare #valuechain sostenibili. Congratulazioni! @NRCan @ISED_CA @FinanceCanada x.com

L’Ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Golberg, ha visitato oggi i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, accompagnata dalla Responsabile delle Relazioni Esterne Enrica Abbate. Accolta dal Presidente dell’INFN Antonio Zoccoli, dal Direttore dei - facebook.com facebook