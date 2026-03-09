Calendario Mondiali short track 2026 | programma orari tv streaming

Dal 13 al 15 marzo si svolge a Montreal il ultimo evento internazionale della stagione dello short track, con i Mondiali dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. La competizione si tiene sull’anello di ghiaccio canadese e vede la partecipazione di pattinatori e pattinatrici di diverse nazionalità. L’evento viene trasmesso in diretta televisiva e streaming, con orari e dettagli disponibili sui canali ufficiali.

Dal 13 al 15 marzo ultimo evento internazionale della stagione dello short track. Messe in archivio le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, pattinatori e pattinatrici sono attesa dai Mondiali che andranno in scena in questo week end sull'anello di ghiaccio di Montreal (Canada). Un contesto particolarmente noto agli atleti, essendo spesso tappa del World Tour. In casa Italia si vorrà concludere nel migliore dei modi, dopo che nella rassegna a Cinque Cerchi Arianna Fontana ha dato una nuova dimostrazione della sua classe, rimpinguando il proprio palmares e diventando l'atleta (a prescindere dal genere e dai Giochi estivi e invernali) ad aver conquistato più medaglie olimpiche.