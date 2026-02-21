Tentato omicidio a Roma fermate sei persone | quattro sono minorenni

Roma, un tentato omicidio avvenuto lo scorso novembre nel quartiere Don Bosco ha portato alla denuncia di sei persone, tra cui quattro minorenni. La Polizia ha eseguito sei ordinanze di custodia cautelare questa mattina, chiudendo così la prima fase dell’indagine. L’episodio ha coinvolto un giovane che è stato ferito gravemente durante una lite di strada. Gli agenti hanno raccolto prove e ascoltato testimoni per ricostruire la vicenda.

Con l’esecuzione di sei custodie cautelari, si è chiusa questa mattina la prima fase di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura presso il Tribunale ordinario e della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, avviata a seguito del tentato omicidio di un minore avvenuto lo scorso novembre nel quartiere Don Bosco a Roma. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio del 30 novembre, in una area verde compresa tra viale Ciamarra e via Libero Leonardi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, la vittima sarebbe stata attirata all’interno del parco con la scusa di uno scambio droga-danaro precedentemente concordato tramite chat.🔗 Leggi su Lapresse.it

