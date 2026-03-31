Accampamento in una parte delle mura | 5 persone fermate durante le pulizie del vallo di via Faccio

Martedì mattina a Verona, durante le operazioni di pulizia del vallo di via Faccio, la polizia locale ha individuato cinque persone che avevano allestito un accampamento in una sezione delle mura. Le cinque persone sono state fermate sul posto. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alle conseguenze dell’intervento o alle condizioni degli occupanti.

La polizia locale ha sequestrato anche 20 grammi di hashish. Tutti sono stati condotto al Comando di via del Pontiere, identificati e segnalati in procura per occupazione abusiva Tutti i fermati sono stati accompagnati al comando di via del Pontiere per la l'identificazione e la segnalazione alla procura con l'accusa di occupazione abusiva, inoltre la decina di agenti del reparto territoriale intervenuti ha sequestrato 20 grammi di hashish, rinvenuti grazie alle unità cinofile.L’operazione si colloca nel contesto di interventi a beneficio dell’area circostante il Parco Raggio di Sole. L’assessora alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi, ha sottolineato come «proseguano con determinazione le azioni di salvaguardia dell’area circostante il Parco Raggio di Sole. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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