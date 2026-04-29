Shock nelle fabbriche | i prezzi industriali volano del 4,4%

A marzo, i prezzi industriali in Italia sono aumentati del 4,4%, principalmente a causa dei rincari energetici. I costi dei prodotti petroliferi sono cresciuti del 45,1% rispetto al mese precedente. Questa impennata dei prezzi potrebbe avere effetti diretti sulle famiglie, che si trovano di fronte a un aumento dei costi legati ai beni di consumo. I dati sono stati diffusi nelle ultime ore e riflettono un incremento significativo nel settore industriale.

? Cosa sapere I prezzi industriali in Italia salgono del 4,4% a marzo per l'impennata energetica.. I rincari dei prodotti petroliferi del 45,1% alimentano il rischio inflazione per le famiglie.. I prezzi alla produzione industriale in Italia sono schizzati del 4,4% nel mese di marzo, trainati da un’impennata dei costi energetici legata al conflitto tra Stati Uniti e Israele e alla chiusura dello Stretto di Hormuz in Iran. Il dato dell'Istat segna una brusca inversione rispetto al calo del 2,7% registrato a febbraio, riportando l'indice ai massimi livelli dal primo periodo del 2023 e riaprendo la ferita dell'inflazione che aveva colpito l'Europa anni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shock nelle fabbriche: i prezzi industriali volano del 4,4% IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio Notizie correlate Vicenza, tragedia nelle fabbriche: raddoppiano i morti sul lavoro? Cosa sapere Vicenza, 19 morti sul lavoro nel 2025 contro le 8 vittime del 2024. Geely, l’espansione continua? "Costruirà auto in Europa nelle fabbriche Ford"Secondo l’agenzia Reuters, il gruppo di Hangzhou è vicino ad un accordo destinato a completare la strategia che orami va dalla realizzazione di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Honda, visita shock in una fabbrica cinese: Non possiamo competere; Petrolio, l’impatto nascosto dello shock su inflazione, tassi e imprese; Größte Versorgungsunterbrechung der Geschichte: Wie der Öl-Schock jetzt Lebensmittel und Fracht verteuert - Xpert.Digital; Il caro carburante spacca i trasporti in due: Lufthansa taglia 20mila voli, il TPL italiano chiede aiuto. La bambina è stata soccorsa e trasportata all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sono gravi, ma la prognosi è di almeno venti giorni e resta sotto osservazione anche per il forte shock subito. - facebook.com facebook #Midtjylland shock, accoltellato #Djabi: "Aggredito e sottoposto a due interventi". Come sta x.com