A Vicenza, nel corso del 2025, si sono verificati 19 decessi sul lavoro, più del doppio rispetto alle otto vittime registrate l’anno precedente. Il settore manifatturiero ha rappresentato quattro di questi incidenti fatali. Questi dati evidenziano un aumento delle morti legate all’attività lavorativa rispetto all’anno precedente. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di incidenti sul lavoro che coinvolgono diverse imprese della zona.

? Cosa sapere Vicenza, 19 morti sul lavoro nel 2025 contro le 8 vittime del 2024.. Il settore manifatturiero registra 4.194 infortuni con un aumento di 116 nuovi casi.. Diciannove vite perse tra i banchi di lavoro della provincia vicentina nel corso del 2025 segnano un drammatico raddoppio rispetto alle otto vittime registrate l’anno precedente, interrompendo il trend in calo degli ultimi due periodi. Il quadro che emerge dall’analisi condotta dal Centro Studi della Cisl Vicenza basata sui dati Inail descrive una realtà territoriale dove la sicurezza ha subito un brusco arresto. Mentre il numero totale di infortuni denunciati è salito a 13.138 nel 2025, superando di poco le 13.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza, tragedia nelle fabbriche: raddoppiano i morti sul lavoro

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